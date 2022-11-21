Месси об Аргентине на ЧМ-2022: «Сложно говорить ребятам просто наслаждаться. В их возрасте у меня не получалось»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси призвал наслаждаться игрой на .

– У вас был длинный путь и много жертв, чтобы попасть сюда. Что скажете коллегам, как будете мотивировать команду перед матчем?

– Я сам очень взволнован, всегда хочу большего, постараемся выиграть турнир. Как всегда. Нам нельзя думать о прошлом, надо думать о будущем и пробовать снова.

Сложно говорить ребятам просто наслаждаться. В их возрасте у меня не получалось, но ты никогда не знаешь, сможешь ли сыграть на еще одном чемпионате мира. Так что надо наслаждаться моментом и играть в футбол.

– Вы часто говорите, что нужно наслаждаться. Чаще улыбаетесь. А на прошлом Кубке Америки вы говорили про лидерство. Откуда такая перемена?

– Возраст заставляет смотреть на вещи по-другому. Видишь маленькие детали, которые не видел раньше. Может, стараюсь фокусироваться на них. Сейчас наслаждение гораздо важнее, – передает слова игрока корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.

Аргентина сыграет с Саудовской Аравией 22 ноября, начало – в 13:00 по московскому времени.