«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего Шуманского. БАТЭ хотел 350-400 тысяч евро
«Спартак» отказался от трансфера нападающего БАТЭ Артема Шуманского.
БАТЭ планировал заработать на трансфере 17-летнего нападающего около 350-400 тысяч евро, а также прописать в соглашении бонусы за достижения целей и процент с дальнейшем перепродажи.
При этом белорусский клуб хочет осуществить прямой трансфер футболиста, варианты с арендой пока не рассматриваются.
Получив данную информацию, московский «Спартак» принял решение отказаться от активных переговоров по переходу игрока на таких условиях.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 тысяч евро.
По информации Metaratings.ru, интерес к Шуманскому проявляют и другие российские клубы, однако сам футболист пока не спешит принимать решение о переходе из БАТЭ в другую команду.
В сезоне-2022 Шуманский провел в чемпионате Беларуси 22 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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