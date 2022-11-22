«Спартак» отказался от трансфера 17-летнего нападающего Шуманского. БАТЭ хотел 350-400 тысяч евро

отказался от трансфера нападающего БАТЭ Артема Шуманского.

БАТЭ планировал заработать на трансфере 17-летнего нападающего около 350-400 тысяч евро, а также прописать в соглашении бонусы за достижения целей и процент с дальнейшем перепродажи.

При этом белорусский клуб хочет осуществить прямой трансфер футболиста, варианты с арендой пока не рассматриваются.

Получив данную информацию, московский «Спартак» принял решение отказаться от активных переговоров по переходу игрока на таких условиях.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 75 тысяч евро.

По информации Metaratings.ru, интерес к Шуманскому проявляют и другие российские клубы, однако сам футболист пока не спешит принимать решение о переходе из БАТЭ в другую команду.

В сезоне-2022 Шуманский провел в чемпионате Беларуси 22 матча, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь.