«Спартак» хочет подписать защитника сборной Чили Суасо как свободного агента зимой. Они контактировали

Защитник сборной Чили Габриэль Суасо может продолжить карьеру в чемпионате России.

По сведениям «РБ Спорт», с футболистом контактировал . У 25-летнего игрока в конце 2022 года истекает срок действия контракта, и красно-белые связались с ним насчет возможного перехода в качестве свободного агента.

«Мы не комментируем трансферные слухи», – отреагировали на эту информацию в московском клубе.

Левый защитник провел в высшей лиге Чили 22 матча в этом году и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.