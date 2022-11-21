«Спартак» хочет подписать защитника сборной Чили Суасо как свободного агента зимой. Они контактировали

Теги Спартак премьер-лига Россия сборная Чили по футболу высшая лига Чили возможные трансферы Коло-Коло Габриэль Суасо Футбол

Защитник сборной Чили Габриэль Суасо может продолжить карьеру в чемпионате России.

По сведениям «РБ Спорт», с футболистом «Коло-Коло» контактировал «Спартак». У 25-летнего игрока в конце 2022 года истекает срок действия контракта, и красно-белые связались с ним насчет возможного перехода в качестве свободного агента.

«Мы не комментируем трансферные слухи», – отреагировали на эту информацию в московском клубе.

Левый защитник провел в высшей лиге Чили 22 матча в этом году и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные