Гакпо забил 15 голов и сделал 18 ассистов в 27 матчах сезона за Нидерланды и ПСВ

Полузащитник Коди Гакпо совершил уже 33 результативных действия в сезоне-2022/23.

Футболист национальной команды Нидерландов забил победный гол в ворота (2:0) на .

За 27 матчей сезона за сборную и игрок отметился 15 голами и 18 голевыми передачами. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Напомним, в августе сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит 34 млн фунтов за Гакпо. В итоге сделка не состоялась.