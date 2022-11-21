Гакпо забил 15 голов и сделал 18 ассистов в 27 матчах сезона за Нидерланды и ПСВ
Полузащитник Коди Гакпо совершил уже 33 результативных действия в сезоне-2022/23.
Футболист национальной команды Нидерландов забил победный гол в ворота Сенегала (2:0) на ЧМ-2022.
За 27 матчей сезона за сборную и ПСВ игрок отметился 15 голами и 18 голевыми передачами. Подробно со статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Напомним, в августе сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предложит 34 млн фунтов за Гакпо. В итоге сделка не состоялась.
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