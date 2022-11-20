Ивица Крижанац: «Нынешний «Зенит» – хорошая команда, но самая сильная была в 2008-2010 годах»
Ивица Крижанац высказался о «Зените».
«Нынешний «Зенит»? Хорошая команда, но, думаю, самый сильный «Зенит» был в 2008-2010 годах.
Как выступит сборная Хорватии на чемпионате мира? Надеюсь, выйдет из группы.
С Ловреном мы не контактируем, поэтому о его будущем сказать не могу.
У меня все отлично, передаю болельщикам «Зенита» огромный привет! Они самые лучшие!» – сказал экс-защитник «Зенита».
В 2008 году сине-бело-голубые выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.
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