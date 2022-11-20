Ивица Крижанац: «Нынешний «Зенит» – хорошая команда, но самая сильная была в 2008-2010 годах»

высказался о .

«Нынешний «Зенит»? Хорошая команда, но, думаю, самый сильный «Зенит» был в 2008-2010 годах.

Как выступит сборная Хорватии на чемпионате мира? Надеюсь, выйдет из группы.

С Ловреном мы не контактируем, поэтому о его будущем сказать не могу.

У меня все отлично, передаю болельщикам «Зенита» огромный привет! Они самые лучшие!» – сказал экс-защитник «Зенита».

В 2008 году сине-бело-голубые выиграли и Суперкубок Европы.