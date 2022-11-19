Аршавин о Дзюбе в «Зените»: «Возможно, кто-то захочет, чтобы он работал в клубе»

допустил возвращение в «Зенит».

– Дзюба любит футбол, вернулся…

– Я думаю, что в России, если так сложится, как пишут, найдет команду

– Но это, скорее всего, точно не «Зенит»?

– Я думаю, что нет. Если был бы «Зенит», то что тогда три месяца назад мешало? Я не вижу никакой мотивации у «Зенита» обратно взять Артема в качестве футболиста.

Возможно, кто-то захочет, чтобы он работал в клубе, – сказал заместитель гендиректора по спортивному развитию.

Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» в начале ноября и пока не нашел новую команду.