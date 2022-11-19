Аршавин о Дзюбе в «Зените»: «Возможно, кто-то захочет, чтобы он работал в клубе»
Андрей Аршавин допустил возвращение Артема Дзюбы в «Зенит».
– Дзюба любит футбол, вернулся…
– Я думаю, что в России, если так сложится, как пишут, найдет команду
– Но это, скорее всего, точно не «Зенит»?
– Я думаю, что нет. Если был бы «Зенит», то что тогда три месяца назад мешало? Я не вижу никакой мотивации у «Зенита» обратно взять Артема в качестве футболиста.
Возможно, кто-то захочет, чтобы он работал в клубе, – сказал заместитель гендиректора «Зенита» по спортивному развитию.
Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспор» в начале ноября и пока не нашел новую команду.
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