Англия — Иран — 6:2, обзор матча Чемпионата мира по футболу 21.11.2022

Сборная Англии сыграла со сборной Ирана в матче первого тура групповой стадии Чемпионата мира в Катаре. Команды представляют группу В. Игра прошла на поле стадиона «Халифа» в городе Доха. Счет матча 6:2 в пользу Англии.

Все голы Чемпионата мира 2022

Уже в первом тайме Англия реализовала свое преимущество в классе. За 45 минут англичане забили три гола. Все три мяча забиты в последние 10 минут. Автором первого гола стал Джуд Беллингем. Люк Шоу навесил с фланга, Беллингем точно пробил головой из центра штрафной. На 43 минуте Англия успешно разыграла угловой. Харри Магуайр выиграл верховое единоборство и скинул мяч головой в центр штрафной. Букайо Сака пробил точно в девятку. в компенсированное время Харри Кейн и Рахим Стерлинг провели контратаку, которая закончилась третьим мячом Англии.

Второй тайм получился не менее богатым на голы, но забивали уже обе сборные. На 62 минуте Сака оформил дубль. Спустя три минуты Иран забил свой первый гол на турнире. Точный удар на счету Мехди Тареми. Голевая передача у Али Голизадеха. На 70 минуте Гарет Саутгейт сделал замену четырех игроков. На поле появился Маркус Рашфорд, который в первой же атаке забил пятый мяч в матче. Голевая передача у Харри Кейна. В концовке матча шестой гола Англии оформили вышедшие на замену футболисты. Каллум Уилсон получил мяч из глубины и дошел с ним до лицевой линии, откуда прострелил в центр штрафной на Джека Грилиша. Полузащитник был точен. В компенсированное время Иран был близок ко второму голу. После удара Сердара Азмуна мяч попал в перекладину. На 10 компенсированной минуте в ворота Англии назначили пенальти. 11-метровый реализовал Тареми. Главный арбитр добавил к матчу 24 минуты: 14 к первому тайму и 10 ко второму.

Видеообзор матча Англия — Иран