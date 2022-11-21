Рэшфорд забил Ирану первым касанием. Гол через 49 секунд после выхода на замену – 3-й результат в истории ЧМ

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд забил через 49 секунд после выхода на замену – это 3-й результат в истории ЧМ.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» вышел на поле вместо Букайо Сака и забил через 49 секунд после появления на поле. Это третий результат в истории чемпионатов мира.

Результативный удар стал первым касанием Рэшфорда в сегодняшнем матче.

Рэшфорд впервые забил за Англию на крупном турнире. На ЧМ-2018 и двух Евро у него не было результативных действий

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