14 минут добавили к 1-му тайму матча Англия – Иран. Вратарю Бейранванду долго оказывали помощь
Судьи добавили 14 минут к первому тайму матча между сборными Англии и Ирана.
Команды проводят первого тура группового этапа чемпионата мира-2022. По истечении основного времени первого тайма бригада арбитров во главе с Рафаэлем Клаусом компенсировала 14 минут.
Напомним, в первой половине игры врачи оказывали помощь вратарю Ирана Алирезе Бейранванду около 11 минут.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Иран (3:0, первый тайм).
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