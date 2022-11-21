14 минут добавили к 1-му тайму матча Англия – Иран. Вратарю Бейранванду долго оказывали помощь

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Судьи добавили 14 минут к первому тайму матча между сборными Англии и Ирана.

Команды проводят первого тура группового этапа чемпионата мира-2022. По истечении основного времени первого тайма бригада арбитров во главе с Рафаэлем Клаусом компенсировала 14 минут.

Напомним, в первой половине игры врачи оказывали помощь вратарю Ирана Алирезе Бейранванду около 11 минут

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Иран (3:0, первый тайм). 

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