Магуайр заменен из-за травмы головы в матче ЧМ с Ираном. Защитник «МЮ» сделал голевой пас сегодня

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Харри Магуайр получил повреждение в матче Англии с Ираном на ЧМ-2022.

На 67-й минуте защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» присел на газон. К нему выбежали врачи, которые проверили, нет ли у игрока сотрясения мозга.

На 70-й минуте вместо Магуайра, который сегодня сделал голевую передачу на Букайо Сака, вышел Эрик Дайер.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и Ираном (5:1, второй тайм).

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