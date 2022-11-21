Магуайр заменен из-за травмы головы в матче ЧМ с Ираном. Защитник «МЮ» сделал голевой пас сегодня

получил повреждение в матче с Ираном на .

На 67-й минуте защитник сборной Англии и присел на газон. К нему выбежали врачи, которые проверили, нет ли у игрока сотрясения мозга.

На 70-й минуте вместо Магуайра, который сегодня сделал голевую передачу на Букайо Сака, вышел Эрик Дайер.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между Англией и (5:1, второй тайм).