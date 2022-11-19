Эрик Дайер: «Когда Катар получил ЧМ-2022, мне было 16. Решение принимают люди гораздо более высокого уровня, а отвечать игрокам. Это разочаровывает»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм ЧМ-2022 Эрик Дайер Политика Футбол

Защитник сборной Англии Эрик Дайер высказался о нарушениях прав человека в Катаре.

«Игрокам очень тяжело. Мы знаем, что на эту тему будет много вопросов. Я сегодня ожидал чего-то подобного.

Катар получил ЧМ в 2010 году. Мне тогда было 16 лет. У нас нет никакого права голоса в вопросе выбора места проведения матчей. Эти решения принимают люди гораздо более высокого уровня, а отвечать приходится нам. Это разочаровывает.

У меня есть определенные ценности, привитые мне в моей семье. В то же время я с уважением отношусь к тем местам, куда мы ездим», – сказал Дайер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные