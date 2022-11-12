Патрик Виейра: «Магуайра недостаточно уважают. Это топ-игрок, неудачные матчи не отменяют мастерства и характера»

Главный тренер поделился мнением о защитнике .

«Магуайр – топ-футболист с очень сильным характером. Можно проводить хорошие матчи, можно иногда играть неудачно, но это не отменяет его мастерства и его характера.

лишь выиграет от его вызова на . Порой журналисты проявляют недостаток уважения к Магуайру и некоторым другим игрокам, вызванным в сборную», – сказал Виейра.

«МЮ» готов продать Магуайра зимой. На капитана претендуют «Лестер» и еще 2 клуба АПЛ, он оценен в 30 млн евро (Руди Галетти)