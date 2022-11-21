Саутгейт о Магуайре: «Фантастический футболист в плане техники при игре с мячом, лидер команды. У нас нет никого другого с такими физическими данными»

охарактеризовал .

«Каковы его сильные стороны? Что ж, при игре с мячом он фантастический футболист в плане техники.

Он очень сильный лидер команды. Его телосложение, участие в верховых единоборствах – у нас нет никого другого с такими физическими характеристиками.

И, конечно, есть момент его отношений с другими игроками обороны, что является частью важным аспектом, когда ты выбираешь состав. Я думаю, что это полезно, когда между игроками в течение определенного времени выстраиваются хорошие отношения», – сказал главный тренер сборной .