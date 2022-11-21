Хави: «На скамейке «Барсы» ты страдаешь – тебя судят, критикуют. Один год здесь идет за десять»

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Хави рассказал о сложностях работы тренера в «Барселоне».

«Тебя судят, критикуют... На скамейке «Барселоны» ты страдаешь. Нелегко работать здесь, даже если ты вышел из этого клуба. Один год на «Камп Ноу» идет за десять.

Мое будущее будет зависеть от результатов. Любой тренер на столь высоком уровне зависит от них. Ожидания от «Барселоны» очень высоки, и мы должны им соответствовать. «Барса» будет бороться за победу в чемпионате – сейчас мы лидируем в таблице. А еще мы поборемся за победу в Лиге Европы», – сказал тренер «Барселоны».

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