Френки де Йонг: «Никогда не чувствовал, что Хави против меня. Он говорил, что доволен мной»

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Френки де Йонг сказал, что ни в чем не винит тренера Хави.

Нидерландский хавбек заявил об этом в контексте ситуации, в которой оказался прошлым летом. В «Барсе» хотели расстаться с де Йонгом, считая его зарплату слишком высокой.

«У меня никогда не было ощущения, что Хави против меня. В медиа он говорил, что доволен мной, но есть еще и финансовая сторона клуба. Я действительно не возлагаю вину на Хави», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью De Telegraaf.

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