Де Йонг считает, что «Барса» слила детали его контракта газете Marca: «Поведение клуба раздражало»

Френки де Йонг считает, что детали его контракта с «Барсой» опубликовали после утечки из клуба.

В начале июля, когда каталонский клуб пытался убедить хавбека перейти в «Манчестер Юнайтед», в газете Marca вышла статья с детальной информацией об условиях контракта Френки с «Барсой».

Из нее следовало, что до 2026 года клуб должен выплатить де Йонгу 88,58 млн евро фиксированной зарплаты и бонусов за лояльность.

«В какой-то момент были опубликованы детали моего контракта. Я не сливал их. Кроме меня, лишь одна сторона имела доступ к контракту. Так что это была утечка из «Барсы». После такого думаешь: «Это уже лишнее».

А потом вдруг я получил письмо с вопросом о том, является ли мой контракт действительным, так как предыдущий президент Бартомеу заключал его в тот момент, когда уже не имел права это делать.

Меня раздражало, что клуб ведет себя так, но я не мог на это повлиять. Я не чувствовал, что тренер настроен против меня. В интервью он постоянно говорил, что доволен моей игрой, и упоминал экономические проблемы «Барселоны». Думаю, ему было сложно комментировать эту тему», – сказал полузащитник «Барселоны» в интервью De Telegraaf.

Де Йонг о зарплате в «Барсе»: «Это кампания против меня – много лжи. Я каждый год отказывался от части зарплаты – конечно, ее должны вернуть»