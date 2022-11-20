Хави считает, что его уволят из «Барсы», если трофеев в этом сезоне не будет

считает, что его уволят из «Барселоны», если клуб не возьмет трофеи в этом сезоне.

Как пишет Diario Sport, тренер полагает, что его уволят из «Барселоны», если в этом сезоне клубу не удастся выиграть трофеи. При этом Хави убежден, что трофеи в этом сезоне у «Барсы» будут – особенно это касается Ла Лиги.

Хави очень доволен реакцией команды на поражения от «Интера» и «Реала», случившиеся на одной неделе, и считает, что после восстановления всех травмированных игроков «Барса» будет выступать успешно.

На паузу, связанную с проведением чемпионата мира, ушла лидером турнирной таблицы . Отрыв от «Реала» – 2 очка.