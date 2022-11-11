Месси приобрел долю в NFT-платформе и поучаствует в создании контента для фэнтези-футбола. В компанию также инвестировал Мбаппе

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Лионель Месси вышел на рынок NFT.

Нападающий «ПСЖ» в качестве инвестора и представителя бренда присоединился к французской платформе Sorare, специализирующейся на торговле невзаимозаменяемыми токенами (NFT).

В компании отметили, что аргентинский футболист приобрел долю в Sorare. Месси и Sorare будут вместе работать над созданием нового контента для любителей фэнтези-футбола.

Пользователи смогут обмениваться цифровыми карточками игроков и управлять командами из пяти человек в турнирах по фэнтези-футболу.

Также известно, что в компанию ранее инвестировал партнер Месси по «ПСЖ» – нападающий Килиан Мбаппе.

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