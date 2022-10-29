Убытки «ПСЖ» за сезон-2021/22 – 370 млн евро. Одна из причин – часть зарплаты Мбаппе по новому контракту внесли в документы за прошлый сезон
«ПСЖ» внес часть зарплаты Килиана Мбаппе по новому контракту в ведомость за прошлый сезон.
По данным L’Équipe, убытки «ПСЖ» в сезоне-2021/22 составят примерно 370 млн евро. В ближайшие недели об этом объявят официально.
Отчасти такая сумма убытков обусловлена тем, что «ПСЖ» внес часть зарплаты Килиана Мбаппе по новому контракту в документы прошлого сезона. Из-за этого убытки парижан возросли на несколько десятков миллионов евро.
На данный момент зарплатная ведомость «ПСЖ» составляет 600 млн евро.
По правилам финансового фэйр-плей с сезона-2025/26 убытки «ПСЖ» не должны превышать 60 млн евро, а зарплатная ведомость должна составлять не более 70% от доходов клуба. Некоторое время назад парижан оштрафовали на 10 млн евро за нарушение ФФП.
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