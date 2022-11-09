Компания Ineos опровергла интерес к покупке «Ливерпуля»: «Мы концентрируем усилия на «Ницце». Мы повышаем амбиции, чтобы клуб мог конкурировать с «ПСЖ»

Владельцы «Ниццы» опровергли слухи об интересе к приобретению «Ливерпуля».

Ранее появилась информация о том, что химическая компания Ineos заинтересована в покупке английского клуба.

«Наша позиция укрепилась с лета, и сейчас мы концентрируем наши усилия на «Ницце». Мы повышаем наши амбиции, чтобы клуб мог достичь вершины во Франции и конкурировать с , – сказал представитель Ineos The Telegraph.

Напомним, ранее владеющая компания Fenway Sports Group (FSG) выставила клуб на продажу. Она хочет получить как минимум 3 миллиарда фунтов.