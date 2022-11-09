Компания Ineos опровергла интерес к покупке «Ливерпуля»: «Мы концентрируем усилия на «Ницце». Мы повышаем амбиции, чтобы клуб мог конкурировать с «ПСЖ»
Владельцы «Ниццы» опровергли слухи об интересе к приобретению «Ливерпуля».
Ранее появилась информация о том, что химическая компания Ineos заинтересована в покупке английского клуба.
«Наша позиция укрепилась с лета, и сейчас мы концентрируем наши усилия на «Ницце». Мы повышаем наши амбиции, чтобы клуб мог достичь вершины во Франции и конкурировать с «ПСЖ», – сказал представитель Ineos The Telegraph.
Напомним, ранее владеющая «Ливерпулем» компания Fenway Sports Group (FSG) выставила клуб на продажу. Она хочет получить как минимум 3 миллиарда фунтов.
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