«Рома» подпишет вингера «Буде-Глимт» Сольбаккена свободным агентом. Игрок прилетит в Рим сегодня

Вингер Ола Сольбаккен переходит в «Рому».

В ближайшие часы 24-летний футболист приедет в Рим, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Он присоединится к итальянцам свободным агентом – его контракт с норвежской командой рассчитан до 31 декабря.

Устная договоренность между «Ромой» и игроком была достигнута еще несколько месяцев назад.

С подробной статистикой норвежца можно ознакомиться здесь.