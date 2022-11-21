«Рома» подпишет вингера «Буде-Глимт» Сольбаккена свободным агентом. Игрок прилетит в Рим сегодня

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Вингер «Буде-Глимт» Ола Сольбаккен переходит в «Рому». 

В ближайшие часы 24-летний футболист приедет в Рим, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Он присоединится к итальянцам свободным агентом – его контракт с норвежской командой рассчитан до 31 декабря.

Устная договоренность между «Ромой» и игроком была достигнута еще несколько месяцев назад. 

С подробной статистикой норвежца можно ознакомиться здесь

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