«Рома» подпишет вингера «Буде-Глимт» Сольбаккена свободным агентом. Игрок прилетит в Рим сегодня
Вингер «Буде-Глимт» Ола Сольбаккен переходит в «Рому».
В ближайшие часы 24-летний футболист приедет в Рим, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Он присоединится к итальянцам свободным агентом – его контракт с норвежской командой рассчитан до 31 декабря.
Устная договоренность между «Ромой» и игроком была достигнута еще несколько месяцев назад.
С подробной статистикой норвежца можно ознакомиться здесь.
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