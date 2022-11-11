Моуринью хочет, чтобы «Рома» подписала Заа. Его контракт с «Пэлас» рассчитан до лета, зарплата – 5,5 млн евро в год
«Рома» проявляет интерес к полузащитнику «Кристал Пэлас» Уилфриду Заа.
Срок контракта, связывающего футболиста с лондонским клубом, истекает в июне 2023 года.
В приглашении Заа заинтересован главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью. Португалец еще летом направлял руководству клуба запрос на предмет возможного приобретения этого игрока.
30-летний полузащитник хочет остаться в АПЛ. Но интерес со стороны «Ромы» может изменить ситуацию.
В ближайшие недели руководство итальянского клуба оценит, насколько осуществим вариант с приглашением Заа, учитывая, что в «Кристал Пэлас» футболист получает зарплату, эквивалентную 5,5 миллиона евро за год.
В текущем сезоне полузащитник провел за лондонскую команду 12 матчей. На его счету 6 голов и 2 голевые передачи. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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