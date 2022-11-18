Бельерин может заменить Карсдорпа в «Роме». Римляне сделали запрос в «Барсу» по аренде (Calciomercato)

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Эктор Бельерин может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Интерес к 27-летнему защитнику «Барселоны» проявляет «Рома», которая видит в Бельерине замену Рику Карсдорпу.

Главный тренер римлян Жозе Моуринью не включил защитника Карсдорпа в состав «Ромы» на игру с «Торино». Ранее он обвинял одного из футболистов в предательстве и советовал искать новый клуб, но при этом отказался назвать имя.

Как отмечает Calciomercato, итальянский клуб уже сделал запрос в «Барселону» на предмет возможности приобрести Бельерина в аренду.

В текущем сезоне Эктор провел три матча за каталонскую команду в Ла Лиге.

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