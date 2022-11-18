Бельерин может заменить Карсдорпа в «Роме». Римляне сделали запрос в «Барсу» по аренде (Calciomercato)
Эктор Бельерин может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Интерес к 27-летнему защитнику «Барселоны» проявляет «Рома», которая видит в Бельерине замену Рику Карсдорпу.
Главный тренер римлян Жозе Моуринью не включил защитника Карсдорпа в состав «Ромы» на игру с «Торино». Ранее он обвинял одного из футболистов в предательстве и советовал искать новый клуб, но при этом отказался назвать имя.
Как отмечает Calciomercato, итальянский клуб уже сделал запрос в «Барселону» на предмет возможности приобрести Бельерина в аренду.
В текущем сезоне Эктор провел три матча за каталонскую команду в Ла Лиге.
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