Бельерин может заменить Карсдорпа в «Роме». Римляне сделали запрос в «Барсу» по аренде (Calciomercato)

может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Интерес к 27-летнему защитнику «Барселоны» проявляет , которая видит в Бельерине замену .

Главный тренер римлян Жозе Моуринью не включил защитника Карсдорпа в состав «Ромы» на игру с «Торино». Ранее он обвинял одного из футболистов в предательстве и советовал искать новый клуб, но при этом отказался назвать имя.

Как отмечает Calciomercato, итальянский клуб уже сделал запрос в «Барселону» на предмет возможности приобрести Бельерина в аренду.

В текущем сезоне Эктор провел три матча за каталонскую команду в Ла Лиге.