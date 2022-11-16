Дибала сможет уйти из «Ромы» за 20 млн евро, если клуб не попадет в ЛЧ

сможет уйти из «Ромы», если клуб не попадет в .

По информации La Gazzetta dello Sport, в контракте форварда с римлянами прописан пункт о том, что у него будут отступные в размере 20 млн евро, если не попадет в Лигу чемпионов.

Минувшим летом Дибала подписал с «Ромой» контракт по схеме «3+1». Он перешел в клуб после того, как срок его контракта с «Ювентусом» истек.

В этом сезоне на счету 29-летнего форварда 7 голов и 2 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.

Сейчас «Рома» идет на 7-м месте в Серии А, набрав 27 очков после 15 туров. Отставание от 4-го места в таблице – 3 очка.