Дибала сможет уйти из «Ромы» за 20 млн евро, если клуб не попадет в ЛЧ
Пауло Дибала сможет уйти из «Ромы», если клуб не попадет в Лигу чемпионов.
По информации La Gazzetta dello Sport, в контракте форварда с римлянами прописан пункт о том, что у него будут отступные в размере 20 млн евро, если «Рома» не попадет в Лигу чемпионов.
Минувшим летом Дибала подписал с «Ромой» контракт по схеме «3+1». Он перешел в клуб после того, как срок его контракта с «Ювентусом» истек.
В этом сезоне на счету 29-летнего форварда 7 голов и 2 результативные передачи в 12 матчах во всех турнирах. Его статистику можно изучить здесь.
Сейчас «Рома» идет на 7-м месте в Серии А, набрав 27 очков после 15 туров. Отставание от 4-го места в таблице – 3 очка.
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