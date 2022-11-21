Сорокин о церемонии открытия ЧМ: «Вполне современная, даже очень. Упор – на технологии и толерантность. Приятно, что Забиваку показали»

оценил церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре.

«Церемония вполне современная. Даже очень. Упор был сделан на технологии и толерантность. Две идеи, которые характерны и для ФИФА, и для Катара.

Было приятно видеть, что Забиваку показали. Удивительно, что центральное место занимали талисманы [чемпионатов мира] 2010 и 2014 годов, а все остальные были на ряд дальше. Но, видимо, это была какая-то эстетическая задумка», – сказал экс-гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 года, а ныне консультант оргкомитета .

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