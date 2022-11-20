Сорокин об отношении к россиянам на ЧМ-2022: «Враждебности не чувствуем. Наш опыт органично влился»

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Алексей Сорокин рассказал об отношении к россиянам в оргкомитете ЧМ-2022.

«Около 350 соотечественников работают в оргкомитете на всех функциональных направлениях.

Приятно, что наш опыт органично влился. Никакой враждебности к россиянам мы не чувствуем», – рассказал консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира в Катаре и бывший генеральный директор оргкомитета по подготовке ЧМ-2018.

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