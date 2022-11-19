Сорокин о правилах поведения на стадионах Катара: «В шортах я проблем больших не вижу, а вот торс я бы не оголял»

рассказал о правилах поведения болельщиков во время в Катаре.

– Ходили слухи, что под запретом будут даже поцелуи на публике. Это страшилки?

— Я бы обошелся без преувеличений: никакого излишнего ригоризма ожидать не стоит. Я бы посоветовал всем желающим ознакомиться с гидом для болельщиков. В нем исчерпывающая информация о том, какие принципы будут исповедоваться местными организаторами. Здесь бы я свел это к уважению к местным порядкам и поправке, что это не европейская страна. Но никаких гонений и репрессий не ожидаю.

Болельщиков просят уважать местные нравы и избегать каких-либо излишних чувственных знаков внимания к противоположному полу. Чемпионат приветствует всех без какой-либо дискриминации — представителей разных религий, рас, убеждений.

Что касается одежды, то здесь работает категория уместности. Организаторы просят не посещать, например, музеи и культурные объекты в шортах и майках без рукавов. Но то же самое просят делать в Европе при посещении храмов и музеев. Если приедете в Италию, вас также попросят соблюдать приличия. Ну и плюс это еще и уважение к себе, а не только к местным обычаям.

— Если болельщик собирается отправиться на стадион в шортах и во время матча оголит торс, никаких особых проблем не должно быть?

— В шортах я проблем больших не вижу, а вот торс я бы не оголял. Этого как раз просят не делать. Не ожидаю, что это повлечет какие-либо страшные последствия, просто вежливо попросят одеться.

— Еще один момент — алкоголь. Читал, что продавать будут в строго определенное время до и после матча, но купить алкоголь непосредственно на стадионе будет невозможно.

— У Катара особые отношения с алкоголем. Он продается, но исключительно в лицензированных заведениях, находящихся, как правило, при гостиницах. И да, во время чемпионата будет еще распространяться в некоторых фан-зонах и после прохождения внешнего периметра стадиона, но в специально отведенных пространствах.

Внутри чаши стадиона алкогольного пива не будет. В городе употреблять алкоголь можно будет в кафе, ресторанах, барах, которые имеют лицензию, – сказал бывший гендиректор оргкомитета ЧМ-2018.