«Ювентус» хочет продать Рабьо и купить Милинковича-Савича. Были контакты с агентом хавбека «Лацио»

заинтересован в приобретении хавбека Сергея Милинковича-Савича.

Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, директор туринцев и , агент футболиста, общались после встречи клубов в 15-м туре Серии А.

«Бьянконери» собираются продать зимой полузащитника и направить вырученные деньги на покупку серба.

«Лацио» долгое время отказывался продавать Милинковича-Савича, тем более итальянским клубам, однако из-за сложностей с продлением контракта, истекающего летом 2024 года, вынужден рассматривать различные варианты.

В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей в Серии А, отдав 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.