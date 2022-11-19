«Ювентус» хочет продать Рабьо и купить Милинковича-Савича. Были контакты с агентом хавбека «Лацио»
«Ювентус» заинтересован в приобретении хавбека «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.
Как передает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, директор туринцев Федерико Керубини и Матея Кежман, агент футболиста, общались после встречи клубов в 15-м туре Серии А.
«Бьянконери» собираются продать зимой полузащитника Адриена Рабьо и направить вырученные деньги на покупку серба.
«Лацио» долгое время отказывался продавать Милинковича-Савича, тем более итальянским клубам, однако из-за сложностей с продлением контракта, истекающего летом 2024 года, вынужден рассматривать различные варианты.
В текущем сезоне 27-летний хавбек провел 14 матчей в Серии А, отдав 7 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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