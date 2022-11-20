Карпин про 0:0 с Узбекистаном: «В 1-м тайме приглядывались друг к другу, во 2-м было неплохо. Гол назревал, а у наших ворот ничего не было»

прокомментировал нулевую ничью в матче с Узбекистаном.

«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная . Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.

Во втором тайме все было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», – сказал главный тренер сборной России.