Карпин про 0:0 с Узбекистаном: «В 1-м тайме приглядывались друг к другу, во 2-м было неплохо. Гол назревал, а у наших ворот ничего не было»

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Валерий Карпин прокомментировал нулевую ничью в матче с Узбекистаном.

«Первый тайм мы больше приглядывались друг к другу. Мы боялись пропустить быструю атаку. Этим хорошо пользуется сборная Узбекистана. Старались не терять мяч в центре поля, что могли и не догнать. Возможно, атаковали с оглядкой на свои ворота.

Во втором тайме все было неплохо. Гол назревал. А у наших ворот ничего не было. За исключением редких ситуаций», – сказал главный тренер сборной России.

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