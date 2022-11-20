Россия не забила Узбекистану и Тадждикистану в товарищеских матчах
Сборная России не забила Узбекистану и Тадждикистану в товарищеских матчах.
Сегодняшний матч между сборными России и Узбекистана завершился со счетом 0:0. Игра против Таджикистана также завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, ни в одной из двух гостевых игр команде Валерия Карпина не удалось забить. За два матча в сумме сборная России нанесла 7 ударов в створ ворот соперников.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры между Россией и Узбекистаном.
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