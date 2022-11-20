не забила Узбекистану и Тадждикистану в товарищеских матчах.

Сегодняшний матч между сборными России и завершился со счетом 0:0. Игра против также завершилась со счетом 0:0.

Таким образом, ни в одной из двух гостевых игр команде не удалось забить. За два матча в сумме сборная России нанесла 7 ударов в створ ворот соперников.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры между Россией и Узбекистаном.