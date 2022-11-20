Россия 3 раза пробила в створ в матче с Узбекистаном

Сборные России и Узбекистана нанесли на двоих четыре удара в створ ворот.

Национальные команды сыграли вничью (0:0) в товарищеском матче.

Российская команда под руководством пробила 11 раз по воротам, из которых три пришлись в створ. Четыре удара были заблокированы, четыре – мимо ворот.

Футболисты сборной нанесли 7 ударов в сторону ворот, 1 – в створ, 3 – мимо ворот, 3 попытки были заблокированы.

Статистика по владению мячом – 61% на 39% в пользу сборной России.