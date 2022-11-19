Карпин о разнице между азиатскими и европейскими сборными: «Различий нет»

сравнил европейские и азиатские сборные.

– В чем разница между азиатскими сборными и европейскими?

– Никакой. На поле выходит 11 футболистов Кипра, Таджикистана, Словении или Словакии и разницы абсолютно никакой.

Например, в достаточно футболистов, которые играют в Европе. Поэтому это сборные с европейским менталитетом – различий нет, – сказал главный тренер сборной России.

Товарищеский матч между Узбекистаном и Россией пройдет 20 ноября. Начало – в 15:00 по московскому времени.