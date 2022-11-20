Карпин о матче с Таджикистаном: «Никогда не согласился бы играть на таком поле, если бы не ситуация в сборной. Слава богу, кроме Песьякова, никто не травмировался»
Валерий Карпин раскритиковал искусственное поле в Душанбе на матче с Таджикистаном (0:0).
Главный тренер сборной России высказался в преддверии гостевой товарищеской игры с Узбекистаном, которая пройдет сегодня.
«После Таджикистана качество газона [в Ташкенте] — топ. Я бы никогда в жизни не согласился играть на таком поле, как в последнем матче, если бы не нынешняя ситуация в сборной.
Слава богу, кроме Песьякова, никто не травмировался», — сказал Карпин.
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