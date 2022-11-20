У России 0 ударов в створ в 1-м тайме матча с Узбекистаном

не нанесла ударов в створ в 1-м тайме игры с Узбекистаном.

По итогам первого тайма команда нанесла два удара по воротам соперника и ни разу не попала в створ.

У Узбекистана 5 ударов в сторону ворот сборной России, один из них – в створ. Его нанес нападающий Эльдор Шомуродов в концовке первого тайма.

У россиян выше процент владения мячом – 56 против 44, больше угловых – 4 против 3, пасов – 310 (точность – 85%) против 237 (80%).

По отборам мяча впереди Узбекистан – 13 против 5, по перехватам тоже – 8 против 4.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию товарищеской игры между сборными России и Узбекистана (0:0, перерыв).