Джикия в 3-й раз будет капитаном сборной России при Карпине. Все остальные получали повязку по разу

будет капитаном сборной России в игре против Узбекистана.

Защитник в третий раз получил капитанскую повязку в сборной России при тренере . Больше никто не был капитаном команды чаще одного раза.

Капитанами сборной России в матчах отбора ЧМ-2022 были , Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и . В товарищеской игре против Кыргызстана капитаном был Вячеслав Караваев, а в матче против Таджикистана – Данил Глебов.

Сегодняшняя игра станет для Карпина десятой во главе сборной России.

Товарищеский матч сборных России и Узбекистана начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Соболев, Захарян, Мостовой, Шунин, Баринов, Сильянов – в старте сборной России на матч с Узбекистаном