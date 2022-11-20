Джикия в 3-й раз будет капитаном сборной России при Карпине. Все остальные получали повязку по разу
Георгий Джикия будет капитаном сборной России в игре против Узбекистана.
Защитник «Спартака» в третий раз получил капитанскую повязку в сборной России при тренере Валерии Карпине. Больше никто не был капитаном команды чаще одного раза.
Капитанами сборной России в матчах отбора ЧМ-2022 были Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин. В товарищеской игре против Кыргызстана капитаном был Вячеслав Караваев, а в матче против Таджикистана – Данил Глебов.
Сегодняшняя игра станет для Карпина десятой во главе сборной России.
Товарищеский матч сборных России и Узбекистана начнется в 15:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Соболев, Захарян, Мостовой, Шунин, Баринов, Сильянов – в старте сборной России на матч с Узбекистаном
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