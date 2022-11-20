Хлусевич о критиках сборной России: «Они должны что-то говорить. Вообще их не слушаю»

не воспринимает всерьез тех, кто критикует сборную России.

«Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю. Понимаю, что они должны что-то говорить.

Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь», – сказал игрок и сборной России.

17 ноября сборная России сыграла вничью с (0:0) в товарищеском матче. Сегодня команда Валерия Карпина встретится со сборной .

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