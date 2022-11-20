Хлусевич о критиках сборной России: «Они должны что-то говорить. Вообще их не слушаю»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сборная Узбекистана по футболу сборная Таджикистана товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич не воспринимает всерьез тех, кто критикует сборную России.

«Эксперты критикуют игру сборной? Я вообще их не слушаю. Понимаю, что они должны что-то говорить.

Да, они опытные футболисты. Но я стараюсь не обращать на это внимания. На что-то натыкаюсь, но не вчитываюсь», – сказал игрок «Спартака» и сборной России.

17 ноября сборная России сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче. Сегодня команда Валерия Карпина встретится со сборной Узбекистана.

А если бы Россия играла на ЧМ-2022? Авторы Sports.ru фантазируют про группу с США, 5:0 против Катара и гол Соболева Аргентине

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные