Роналду о самой запоминающейся победе: «Когда я выиграл первый трофей с Португалией»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия Евро-2016 Футбол

Криштиану Роналду высказался о ЧМ-2022.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Считаю, это большое достижение.

Самая запоминающаяся победа – когда я выиграл первый трофей со сборной Португалии», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» во время съемок рекламы для Louis Vuitton.

Криштиану выиграл со сборной Евро-2016.

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