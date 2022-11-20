Роналду о самой запоминающейся победе: «Когда я выиграл первый трофей с Португалией»
Криштиану Роналду высказался о ЧМ-2022.
«Это будет мой пятый чемпионат мира. Считаю, это большое достижение.
Самая запоминающаяся победа – когда я выиграл первый трофей со сборной Португалии», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» во время съемок рекламы для Louis Vuitton.
Криштиану выиграл со сборной Евро-2016.
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