Роналду о самой запоминающейся победе: «Когда я выиграл первый трофей с Португалией»

высказался о ЧМ-2022.

«Это будет мой пятый чемпионат мира. Считаю, это большое достижение.

Самая запоминающаяся победа – когда я выиграл первый трофей со сборной , – сказал нападающий во время съемок рекламы для Louis Vuitton.

Криштиану выиграл со сборной Евро-2016.

Шахматы Месси и Роналду для Louis Vuitton: ничья с тонкой отсылкой к матчу Карлсен – Накамура