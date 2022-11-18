Бускетс хочет уйти из «Барсы» летом и пару лет поиграть в другой лиге. МЛС нравится ему больше всего

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Серджи Бускетс собирается покинуть «Барселону» летом.

34-летний хавбек рассматривал вариант с уходом зимой, но тренер Хави рассчитывает на него до конца сезона.

После ухода из «Барсы» Бускетс планирует пару лет поиграть в другой лиге. МЛС на данный момент привлекает футболиста больше всего.

«Барселона» тоже не собирается продлевать истекающий летом контракт из-за высокой зарплаты Бускетса.

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