Лапорта не задумывался об отставке Хави из «Барсы»: «Мы доверяем нашему тренеру. И гордимся им»

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Жоан Лапорта высоко оценил работу Хави в «Барселоне». 

– Хоть раз за эти три месяца думали о том, что с Хави, возможно, придется расстаться?

– Ни разу. Мы полностью доверяем Хави как тренеру. И я могу заверить вас, что мы очень гордимся нашим тренером.

Он очень хорошо знает клуб, понимает и то, в какое время пришел сюда. Кроме того, он знает, как объяснить, что именно можно улучшить, – сказал президент «Барселоны».

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