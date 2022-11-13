Лапорта не задумывался об отставке Хави из «Барсы»: «Мы доверяем нашему тренеру. И гордимся им»

Жоан Лапорта высоко оценил работу в «Барселоне».

– Хоть раз за эти три месяца думали о том, что с Хави, возможно, придется расстаться?

– Ни разу. Мы полностью доверяем Хави как тренеру. И я могу заверить вас, что мы очень гордимся нашим тренером.

Он очень хорошо знает клуб, понимает и то, в какое время пришел сюда. Кроме того, он знает, как объяснить, что именно можно улучшить, – сказал президент «Барселоны».