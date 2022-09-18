Мележиков о дисквалификации Бальде: «Спартак» не может получить компенсацию. Урезали агентскую комиссию на 30%, зарплату футболиста»

Гендиректор объяснил, почему дисквалифицирован .

– Что конкретно нарушил Бальде?

– На юридическом языке это называется «потеря контроля над футболистом». В момент, когда ему объявили о вызове на сдачу допинг-пробы, он зашел в раздевалку, вернулся из раздевалки и пошел за допинг-офицером, который внес это в протокол. Игрок не должен был заходить в раздевалку, а должен был сразу пройти за допинг-офицером, – отметил менеджер.

Также Мележиков пояснил, какие меры будут применены по отношению к агенту форварда.

– Мы не можем получить компенсацию, просто сократили по всем направлениям наши расходы. Урезали агентскую комиссию, остальные выплаты, в том числе зарплату футболиста.

– На сколько процентов урезали комиссию?

– Процентов на 30.

– Спрашивали ли агента, почему он не сообщил об этой ситуации?

– Этим занимались юристы предыдущего клуба Бальде. Они не придали этому значения, рассчитывали на штраф. Не посчитали нужным нас об этом уведомить.

– Репутация этих агентов для вас теперь – все?

– Я их до этого не знал, – сказал Мележиков.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»