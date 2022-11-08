«Барса» хочет продать Депая зимой. Он готов уйти лишь бесплатно, чтобы получить подписной бонус

хочет расстаться с зимой.

Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб попытается продать форварда в зимнее трансферное окно, так как его контракт действует до лета 2023 года. Игрок не собирать продлевать действующее соглашение.

Отмечается, что если Депай и согласится покинуть клуб в январе, то уйти он хочет на правах свободного агента, чтобы получить подписной бонус. Мемфис считает, что именно он должен получить деньги от нового клуба, так как в 2021 году он присоединился к «Барсе» бесплатно.

Сейчас Депай находится в Нидерландах. Он покинул расположение «Барселоны» с разрешения клуба. Мемфис попросил отпустить его на родину несколько недель назад, так как сейчас он травмирован. После игры с «Альмерией» ему разрешили уехать. Сейчас он готовится к .

В Нидерландах форвард завершит восстановление от травмы с личным тренером, который будет общаться с физиотерапевтами «Барселоны».

Мемфис получил мышечную травму в конце сентября в матче за сборную Нидерландов. Депай разочарован тем, что мало играет за «Барселону», а потому решил не форсировать восстановление и сконцентрироваться только на подготовке к чемпионату мира.

В этом сезоне 28-летний форвард забил 1 гол в 3 матчах за «Барсу», проведя на поле в сумме 131 минуту. Его статистика доступна здесь.