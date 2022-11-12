Абаскаль хотел бы работать в «Спартаке» «бесконечно»: «Но не больше, чем заслуживаю»

хотел бы как можно дольше работать главным тренером .

– В социальных сетях «Спартака» выложили видео, где вам подарили памятную футболку и торт по поводу сотого матча в роли главного тренера. Сколько матчей вы хотели бы провести во главе «Спартака»?

– Возможно, это было парадоксально. Тем не менее, когда я принимал решение ехать сюда, я не боялся. Я рад, счастлив здесь находиться.

Что касается самого большого куска торта – надеюсь, достанется Джикии или, конечно же, Соболеву. Пусть он не был в стартовом составе. Немного сахара подсластит это Александру.

Если говорить серьезно, то, действительно, это большой плюс, определенный этап, что я сегодня достиг этой персональной отметки как тренер. Всегда важно понимать, где ты находишься. Осознавать тот момент, в котором ты живешь сейчас.

Я провел 100 матчей как тренер, не все в «Спартаке», но, надеюсь, и здесь дойдет до этой отметки. Главное, что я буду помогать команде, клубу. Будут расти результаты. По прогнозу – я бы хотел сказать «бесконечно». Не знаешь, как в нашей жизни все обернется. Мой ответ – бесконечно.

В любом случае не хотел бы иметь в Спартаке больше матчей, чем я заслуживаю. Это самый главный показатель. Я люблю свою профессию, это моя настоящая страсть. Хочу, чтобы меня судили по тем результатам, которые я показываю, и насколько удовлетворен клуб моей работой. Ответ такой. Не хотел бы иметь больше матчей, чем я заслуживаю, – сказал 33-летний испанец.

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