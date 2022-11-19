Ли Шарп: «Роналду устроил бурю в стакане. Он был неправ, когда дал интервью, получая зарплату от «МЮ»
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп раскритиковал форварда Криштиану Роналду.
«Роналду устроил бурю в стакане. Он был неправ, когда дал такое интервью при действующем контракте, получая зарплату от «Манчестер Юнайтед». Это был неверный поступок, который к тому же не сработал.
Я знаю, что он затаил обиду, что хотел выговориться, но ему дали плохой совет», – сказал Шарп OLBG.
Месси – лучший в мире после Роналду, Тен Хаг – провокатор. Главное из интервью Криштиану
Комментарии