Ли Шарп: «Роналду устроил бурю в стакане. Он был неправ, когда дал интервью, получая зарплату от «МЮ»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп раскритиковал форварда .

«Роналду устроил бурю в стакане. Он был неправ, когда дал такое интервью при действующем контракте, получая зарплату от . Это был неверный поступок, который к тому же не сработал.

Я знаю, что он затаил обиду, что хотел выговориться, но ему дали плохой совет», – сказал Шарп OLBG.

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