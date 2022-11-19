Роналду представил свою новую восковую фигуру для Музея мадам Тюссо в Нью-Йорке

Представлена новая восковая фигура Криштиану Роналду.

Новая фигура форварда появилась в Музее мадам Тюссо в Нью-Йорке в районе Таймс-сквер в центре Манхэттена.

« , вероятно, величайший футболист всех времен. Он представил свою последнюю восковую фигуру в величайшем в мире музее восковых фигур мадам Тюссо в Нью-Йорке.

Всего за несколько дней до чемпионата мира Роналду стал первым спортсменом, «захватившим» Таймс-сквер. Эпический момент привлек внимание ликующей толпы, когда Роналду передал личное сообщение своим поклонникам.

Роналду был поражен, когда увидел свою восковую фигуру, особенно сходством волос и глаз. Это воск? Вы шутите? Лицо невероятное. Представьте себе – два Роналду», – говорится в статье музея.

Восковой Роналду – в форме сборной и в бутсах Nike Zoom Mercurial Superfly 9 Elite Firm-Ground.

Презентация прошла совместно с португальским туристическим агентством Visit Portugal. Компания продвигает себя на рынке Северной Америки.

Фото: madametussauds.com