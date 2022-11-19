Роналду о 4:0 с Нигерией: «Наглядная демонстрация таланта и способностей Португалии»
Криштиану Роналду высказался о крупной победе сборной Португалии.
Португальцы дома разгромили Нигерию (4:0) в товарищеской игре перед ЧМ-2022. Криштиану из-за гастрита пропустил матч.
«На «Жозе Алваладе» была отличная проверка на прочность. И парни проявили свою индивидуальность. Наглядная демонстрация таланта и способностей.
Еще одна причина для нас прихватить вместе с багажом все мечты на чемпионат мира. Где бы ты ни был, Португалия, навсегда 🇵🇹❤️», – написал нападающий Португалии и «Манчестер Юнайтед».
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