Министр спорта РФ Матыцин о футболе: «Надо создать конкуренцию внутри страны. Сжигать мосты с Европой нельзя»

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о российском футболе.

«Надо максимально использовать все возможности развития нашего футбола и главное – создать внутреннюю конкуренцию внутри страны. У нас более 400 тысяч человек, занимающихся футболом, и я видел бы это [развитие конкуренции] основным направлением развития нашего футбола.

Что касается международного футбола, то не надо себя ограничивать. Сжигать мосты с европейским футболом нельзя, и если есть интерес на азиатском континенте, то надо искать возможность встречи с азиатскими командами», – сказал Матыцин.