Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что руководители международных ведомств делают политизированные заявления, направленные на дискриминацию российского спорта.

Ранее глава Всемирного антидопинговое агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствует кодексу организации. «Мы проверим каждое условие восстановления . Прямой веры российской стороне нет», – сказал он.

«Не люблю давать комментарии по высказываниям руководителей международных ведомств. Они делают достаточно политизированные и направленные на дискриминацию российского спорта заявления.

Мы делаем все возможное для юридической защиты наших спортсменов. РУСАДА взаимодействует с WADA.

В настоящее время считает, что в России создана одна из сильнейших антидопинговых систем. Это дает нам право говорить о том, что мы можем делиться опытом. Претензии к нам должны иметь законный характер.

Если надо – будем оспаривать интересы в , – сказал Матыцин журналистам.

Матыцин о санкциях: «Наши спортсмены не дрогнули, они занимают яркую патриотичную позицию, поддерживают руководителей государства»