Министр спорта РФ Олега Матыцин заявил, что Министерство спорта России в декабре ожидает решения Международного олимпийского комитета по допуску россиян к соревнованиям

«Что касается международной повестки, то, как вы знаете, идет взаимодействие с Международным олимпийским комитетом и с международными федерациями.

Ждем в декабре решения Международного олимпийского комитета по допуску наших спортсменов к организационной работе и соревнованиям. Но это ни в коем случае не должно ставить в зависимость наш календарь», – сказал Матыцин.

28 февраля рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.