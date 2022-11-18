Матыцин о проблеме с призовыми на Спартакиаде: «В самое ближайшее время решим вопрос, чтобы все тренеры и спортсмены были премированы»

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство разберется с проблемой выплаты призовых по итогам Всероссийской Спартакиады.

Некоторые спортсмены из числа участников и призеров Спартакиады не попали в постановление правительства о выплате призовых.

«В этом году прошла Спартакиада, я еще раз хочу выразить признательность тем 12 субъектам РФ, которые приняли участие в организации. Хороший стимул для спортсменов и тренеров. Мы решили вопрос о премировании спортсменов, тренеров и специалистов.

Откровенно скажу, что отдельные виды спорта не попали в постановление правительства, но мы в самое ближайшее время решим вопрос, чтобы все тренеры и спортсмены были премированы.

Найдем возможность для того, чтобы шесть видов спорта, которые по определенным причинам не попали в постановление правительства, также получили соответствующее вознаграждение по результатам выступления на Спартакиаде», – рассказал Матыцин.

«Может, они не знают арифметику?» Минспорт раскрыл призовые за Спартакиаду, но деньги дадут не всем 🤷‍♂️