Матыцин обратился к послу КНР с просьбой посодействовать в допуске российских спортсменов до соревнований летней Универсиады-2023

Теги Универсиада Олег Матыцин ТАСС Легкая атлетика

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к послу КНР в России Чжан Ханьхуэему с просьбой посодействовать в допуске российских спортсменов до соревнований летней Универсиады 2023 года в Чэнду.

«В Чэнду пройдет Универсиада. Ситуация непростая, поэтому хотели бы попросить поддержки с вашей стороны в плане участия российской делегации в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области спорта.

Без россиян соревнования будут совсем неполноценными», – сказал Матыцин.

Ханьхуэем отметил, что сотрудничество России и Китая в области физической культуры динамично развивается. 

«Мы поддерживаем друг друга. Вместе выступаем против политизации спорта», – цитирует после КНР ТАСС. 

Универсиада в Чэнду пройдет с 28 июля по 8 августа 2023 года.

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