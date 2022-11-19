Матыцин обратился к послу КНР с просьбой посодействовать в допуске российских спортсменов до соревнований летней Универсиады-2023

Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к послу КНР в России Чжан Ханьхуэему с просьбой посодействовать в допуске российских спортсменов до соревнований летней Универсиады 2023 года в Чэнду.

«В Чэнду пройдет Универсиада. Ситуация непростая, поэтому хотели бы попросить поддержки с вашей стороны в плане участия российской делегации в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области спорта.

Без россиян соревнования будут совсем неполноценными», – сказал Матыцин.

Ханьхуэем отметил, что сотрудничество России и Китая в области физической культуры динамично развивается.

«Мы поддерживаем друг друга. Вместе выступаем против политизации спорта», – цитирует после КНР ТАСС.

в Чэнду пройдет с 28 июля по 8 августа 2023 года.